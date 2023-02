Appalti pubblici, due miliardi di spesa e 754 gare nell’Isola 

Settecentocinquantaquattro gare bandite nell’Isola per un importo di 1,8 miliardi, quattro volte il risultato del 2021, ossia una crescita del 16 per cento negli ultimi dodici mesi. Sono i dati del report della Cna sarda, comprensivi di tre maxi-progetti finanziati da risorse del Pnrr o dal fondo complementare: un 2022 da record, considerando che le opere sopra i 500mila euro sono raddoppiate rispetto all’anno prima e la relativa cifra a base di gara è quasi quintuplicata, mentre le opere più grandi sono aumentate del 246% in termini numerici e dell’818% sul fronte della spesa.

Risultati che collocano la Sardegna nella parte più alta della classifica per intensità della crescita, superata al sud solo da Sicilia e Campania. Un’accelerata determinata dall’ondata delle gare del Pnrr e del fondo complementare, come evidenziano Francesco Porcu (segretario regionale) e Antonello Mascia (presidente Cna costruzioni): «Emerge un quadro estremamente ambizioso, le opportunità di spesa risultano davvero tante e la macchina appaltistica in moto», commentano. «Il tema cruciale continua a essere quello dell’effettiva sostenibilità di progetti definiti in base a prezziari ben più bassi rispetto a quelli attuali. Se al problema dei costi si aggiungono le difficoltà di reperimento di materiali e manodopera e la complessità attuativa dei progetti Pnrr è evidente quanto le imprese più piccole della regione fatichino più di altre a trovare soluzioni e strategie adatte, in un contesto in cui il rispetto delle tempistiche previste è fondamentale». Dai dati sono invece esclusi gli avvisi pubblicati da diverse Capitanerie di porto relativi a concessioni trentennali su impianti eolici offshore, per altri 8 miliardi.

RIPRODUZIONE RISERVATA