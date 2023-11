Appalti pilotati per la transizione green , si dimette il premier Antonio Costa  

Lisbona. L’inchiesta sullo scandalo corruzione negli investimenti “verdi” travolge il governo portoghese e lo stesso premier, Antonio Costa, indagato e costretto a dimettersi dopo 8 anni alla guida del Paese. L’annuncio in tv del primo ministro socialista è arrivato dopo una mattinata convulsa in cui la Polizia ha compiuto blitz e perquisizioni negli uffici governativi, nei ministeri e tra le persone a lui vicine. «Sono fiducioso nel funzionamento della giustizia e voglio dire ai portoghesi, guardandoli negli occhi, che non ho sulla mia coscienza il peso di nessun atto illecito», ha detto Costa davanti in Tv, mentre da ore circolavano indiscrezioni su un suo possibile coinvolgimento penale nella vicenda che ha portato all’arresto di diverse persone del suo entourage. Le indagini, con perquisizioni anche nella residenza del premier, si concentrano su una serie di appalti chiave per il futuro della transizione e dell’autonomia energetica del Portogallo: le miniere di litio a nord e i progetti legati all'idrogeno verde a sud.

