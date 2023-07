Appalti pilotati, inchiesta flop. Il pm: «Assolveteli tutti» 

Un colpo di scena dietro l'altro nel processo sulla vicenda che nel 2015 ha “decapitato” il Comune di Palau. Ieri mattina la persona che aveva accusato amministratori e dipendenti comunali e si considerava vittima delle presunte irregolarità, la dirigente Lucia Pittalis, ha deciso di uscire dal procedimento revocando la costituzione di parte civile. Si tratta della figura chiave del caso. Il pm Mauro Lavra, poi, ha concluso la sua requisitoria per tutti gli imputati in abbreviato, ribadendo la richiesta di assoluzione del sindaco Francesco Pala, della vice Maria Piera Pes e aggiungendo anche le richieste, sempre di assoluzione, della segretaria comunale di Palau, l’olbiese Graziella Petta, difesa dal penalista Guido Datome, e di Mauro Angelo Barbato, assistito dagli avvocati Tomasino e Giulia Russu. Di fatto, il pm ha smontato tutta la storia dei presunti favori promessi da Pala e Pes a Barbato e la vicenda degli appalti “pilotati”, delle contestazioni originarie non è rimasto nulla, per tutti gli 11 imputati. Durissime le arringhe dei legali di Pala e Pes, gli avvocati Gerolamo Orecchioni e Giovanni Azzena, che hanno parlato di accuse basate sul nulla, Pala e Pes erano stati arrestati e lasciarono gli incarichi a causa delle misure cautelari. La sentenza è prevista per il 21 settembre.

