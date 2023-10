Appalti pilotati, chieste otto condanne 

Il pm Emanuele Secci ha concluso ieri ribadendo il pilastro dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari su appalti dei rifiuti pilotati e segnati da una scia di attentati alle ditte concorrenti che scombinavano i piani della banda. Una vicenda che risale a nove anni fa. E davanti ai giudici del Tribunale, al termine della requisitoria, ha chiesto la condanna per sette dei dodici imputati, per gli altri i reati sono prescritti.

La richiesta

Resta in piedi l’associazione per delinquere che, secondo la Dda, coinvolge Giovanni Maria Firinu di Santu Lussurgiu, che avrebbe avuto il ruolo di promotore con l’ex moglie Francesca Piras di Ghilarza; col suo collaboratore Massimo Settefonti, di Santu Lussurgiu; con Franca Pani di Macomer; a Giovanni Basilio Angioi, residente ad Assemini. A processo anche Raimondo Manca, di Seneghe, tecnico del Comune di Baratili San Pietro; Emilio Chessa, ex sindaco di Santu Lussurgiu e l’ex vicesindaco Stefano Putzolu; Mario Moro e il figlio Gonario di Oniferi; Giuseppe Amato, di Torre Annunziata infine Luigi Bastri, di Napoli. Per Firinu il pm Secci ha chiesto 4 anni, stessa richiesta per Amato e Bastri, uno in meno per Settefonti, due anni per Piras, Angioi e Pani, infine un anno e sei mesi per Chessa. Reati prescritti per i Moro, Manca e Putzolu. Durante la requisitoria la pubblica accusa ha ripercorso la vicenda, focalizzando l’attenzione sui vantaggi che la ditta di Firinu avrebbe avuto sull’affidamento dell’appalto dei rifiuti. Una situazione andata avanti per circa vent’anni.Perché sarebbe stato favorito? Secondo il pm due ragioni: per il timore di finire nel mirino delle sue intimidazioni e per il fatto che faceva regali. Nel corso dell’inchiesta, attraverso le numerose intercettazioni, sarebbe emerso un comportamento collusivo di Firinu.

La difesa

Ieri mattina, davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri) c’è stato il tempo per la discussione di due avvocate: Maria Claudia Pinna, per Raimondo Manca, ha chiesto l’assoluzione, rinunciando alla prescrizione e affermando che sarebbe emersa la prova della totale estraneità del geometra. Poi la parola all’avvocata Milena Patteri per i due Moro, per i quali ha sollecitato l’assoluzione.

Si torna in aula il 20 febbraio per le arringhe degli altri difensori e la sentenza.

