«Appalti, per l’Isola un ruolo marginale» 

Le imprese sarde tagliate fuori dai grossi appalti del Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza lanciato in piena emergenza Covid per generare nuova economia. I dati sull’esito delle gare li ha esaminati la Cna Sardegna, la Confederazione degli artigiani che ha messo sotto la lente i bandi con importo superiore a un milione di euro: è venuto fuori che il 63 per cento è stato vinto da aziende non sarde. Della Penisola o straniere. Un andamento che, tuttavia, esisteva anche prima, e in proporzioni maggiori.

«Il cambio di passo»

Gli artigiani della Cna parlano di «squilibrio» nell’aggiudicazione degli appalti. Nulla di illegittimo, sia chiaro. L’esame è puramente economico ed evidenzia una tendenza che viene riferita al tessuto produttivo regionale per evidenziarne una certa debolezza. Ma anche per mettere in campo una serie di azioni con le quali invertire la rotta. «È urgente - commentano infatti Francesco Porcu e Antonello Mascia, segretario regionale della Cna Sardegna e presidente di Cna Costruzioni – una politica industriale per il settore dell’edilizia». Occorre puntare su una strategia diversa. «In Sardegna bisogna orientare il modello dell’offerta verso forme più strutturate che assecondino e favoriscano il tessuto produttivo isolano». Dalla Confederazione sarda propongono «l’istituzione e l’utilizzo di strumenti che incentivino le aggregazioni», ma premino anche «la formazione e l’innovazione». Massima attenzione espressa anche verso «i processi di consolidamento dei soggetti imprenditoriali nonché la loro qualificazione». Tutti elementi che devono portare a rendere il tessuto produttivo dell’Isola più forte sotto il profilo della competitività. E quindi nella presentazione delle offerte.

I dati

Dal report della Cna si ricavano due andamenti. Tra il 2017 e il 2020, il primo dei due quadrienni esaminati, «le imprese del Continente o straniere che si sono aggiudicate gli appalti erano pari al 78 per cento», con un importo medio delle gare vinte che superava i dodici milioni di euro. Le aziende sarde si aggiudicavano il restante 22 per cento, attraverso lavori che si aggiravano intorno ai 4,5 milioni. Meno delle metà rispetto ai bandi finiti in mano alle imprese provenienti da altre regioni italiane o dall’estero. Ancora: le aziende dell’Isola hanno praticato mediamente un ribasso di poco superiore al 20%, a fronte di una percentuale che supera di poco 18 punti base per gli altri operatori economici non sardi». Nel quadriennio 2021-2024 l’incidenza delle imprese non locali è scesa, come detto, al 63 per cento. Un valore sempre «troppo alto» per la Cna.

La classifica

Analizzando la provenienza delle imprese, quelle laziali hanno sommato il 23% delle aggiudicazioni. Seguono le aziende campane e le siciliane, posizionate al 12,5, mentre si collocano sotto il 10 per cento le imprese lombarde. Queste ultime, spiega la Cna, «guidano la classifica economica, risultando aggiudicatarie di oltre il 20 per cento del valore complessivo dei bandi affidati in Sardegna con importo superiore al milione di euro». Sempre per peso finanziario, «le aziende del Lazio sono risultate poco sotto il 16 per cento, quelle dell’Emilia Romagna quasi al 10 per cento».

RIPRODUZIONE RISERVATA