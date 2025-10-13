VaiOnline
Portoscuso.
14 ottobre 2025 alle 00:09

Appalti Enel, operai in stato di agitazione 

Stato di agitazione negli appalti Enel della centrale di Portovesme. Con una nota le segreterie territoriali dei metalmeccanici di Fiom, Fsm e Uilm hanno annunciato l’iniziativa e chiesto un incontro alla Sir, un’azienda degli appalti. «La Sir non rispetta le date per il pagamento degli stipendi – si legge in un comunicato dei sindacati – costringendo i dipendenti a non conoscere la data in cui riceveranno la retribuzione. I lavoratori, al fianco delle organizzazioni sindacali, hanno deciso di incrociare le braccia in attesa del pagamento dovuto». Le segreterie territoriali di Fiom, Fsm e Uilm hanno inoltre chiesto alle Rsu Enel e Portovesme srl e alle segreterie dei Chimici- Elettrici «di presentare alle committenti questo grande disagio – si legge nella nota – in cui si trovano i lavoratori della Sir per risolvere definitivamente i disagi. Per queste ragioni Fiom, Fsm e Uilm proclamano lo stato di agitazione e chiedono un incontro urgente alla Sir». (a. pa.)

