Appalti, contenziosi in aumento 

A vedere certe buche e marciapiedi sconnessi si potrebbe scommettere che le richieste di risarcimento siano il principale grattacapo legale del Comune. In realtà il vero fronte aperto è un altro: le cause legate ad appalti e contratti che impegnano maggiormente l’avvocatura comunale e che hanno spinto Palazzo Campus Colonna a prevedere nel Piano esecutivo di gestione 2026 uno stanziamento di 100mila euro per le spese legali e i nuovi incarichi, oltre ad altri 50mila euro destinati alle franchigie per i risarcimenti.

I fascicoli

I fascicoli ancora aperti sono oggi una trentina, un dato che conferma il progressivo calo del contenzioso registrato negli ultimi anni. «Il trend del numero di cause pendenti è in diminuzione continua dal 2021 a oggi. Sono passate da circa 50 procedimenti pendenti nel 2021 a circa 30 al 31 dicembre 2025», spiegano dall’ufficio legale del Comune. A fare la parte del leone non sono quindi le richieste di risarcimento avanzate dai cittadini, ma le controversie legate agli appalti pubblici e ai contratti stipulati dall’amministrazione. Si tratta delle pratiche più complesse e impegnative anche sotto il profilo organizzativo. «Il maggior numero di cause rientra nella materia appalti e contratti. Queste ultime hanno anche un maggior peso sulla spendita di risorse umane ed economiche», precisano gli uffici.

Le spese

«Lo stanziamento 2026 (100mila euro) serve a coprire le spese per i nuovi incarichi», chiarisce il legale di Palazzo Campus Colonna, Gianna Caccavale, ricordando inoltre che «le somme necessarie per la copertura delle spese sono già accantonate nel Fondo di gestione del rischio del contenzioso, calcolato secondo i criteri contabili attualmente in vigore e aggiornato semestralmente». Diverso il discorso per le richieste di risarcimento danni, che rappresentano l’aspetto più visibile del contenzioso ma non quello economicamente più rilevante. Il loro andamento, infatti, viene definito stabile.

Risarcimenti

«Le cause di risarcimento del danno sono stabili: le spese sono interamente coperte dalla compagnia assicuratrice, tranne che per gli importi sotto franchigia (2.500 euro)». Proprio per coprire queste franchigie il Comune ha previsto nel Peg uno stanziamento di 50mila euro. Il quadro fornito dall’ufficio legale non comprende, però, tutti i procedimenti in cui è coinvolto il Comune. Restano infatti escluse le 17 cause pendenti davanti al Giudice di pace, seguite direttamente dal Corpo di polizia locale e caratterizzate da un andamento «sostanzialmente stabile». Non rientrano nel conteggio neppure le controversie davanti alla Corte di giustizia tributaria, sia di primo che di secondo grado: sono «in numero limitatissimo», vengono seguite dal servizio Entrate tributarie e non tributarie e, anche in questo caso, il trend è indicato come in diminuzione.

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