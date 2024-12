Appalti comunali e incarichi, minoranza all’attacco 

Il gruppo di minoranza “Noi per Domusnovas” si scaglia nuovamente contro la maggioranza, stavolta riguardo al tema degli appalti ed in particolare a quello delle assicurazioni per i mezzi comunali, assegnato senza gara ad un operatore di Iglesias.

«Leggiamo su quotidiani e social - recita una nota - dichiarazioni con le quali i nostri assessori parlano di raccolta, scrematura e verifica dei requisiti riguardo a manifestazioni d’interesse per appalti di lavori o servizi. Ricordiamo loro che gli assessori hanno solo compiti politico amministrativi: vagliare le manifestazioni d’interesse è compito della stazione appaltante». Il gruppo composto da Maria Giovanna Carta e Luigi Bacchis polemizza anche sull’appalto per le assicurazioni sui mezzi comunali: «Incomprensibile che non siano stati consultati operatori domusnovesi che hanno sicuramente esperienza e competenze per il servizio in oggetto. Pare addirittura che lo stesso operatore avesse già svolto lo stesso servizio nell’anno precedente: e il principio di rotazione, da osservare per affidamenti senza gara superiori ai 5 mila euro, che fine ha fatto?». Concisa la replica della sindaca Isangela Mascia: «Preferiamo evitare commenti su illazioni a caso da parte di chi potrebbe semplicemente recarsi negli uffici comunali dove troverebbe fior di professionisti a disposizione». (s. f.)

