Appalti, assolti ex sindaco e vice 

L’ex sindaco Emilio Chessa e l’ex vicesindaco Stefano Putzolu assolti, prescrizione per gli altri imputati. Si è chiusa così la vicenda giudiziaria su appalti dei rifiuti pilotati e segnati da una scia di attentati alle ditte concorrenti che scombinavano i piani della banda. Una vicenda che risale a nove anni fa e che era finita nell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Cagliari. La prescrizione riguarda Giovanni Maria Firinu di Santu Lussurgiu, che avrebbe avuto il ruolo di promotore con l’ex moglie Francesca Piras di Ghilarza; col suo collaboratore Massimo Settefonti, di Santu Lussurgiu; Franca Pani di Macomer; Giovanni Basilio Angioi, di Assemini, Raimondo Manca, tecnico del Comune di Baratili San Pietro; Mario Moro e il figlio Gonario di Oniferi; Giuseppe Amato, di Torre Annunziata, e Luigi Bastri, di Napoli.

Le richieste

In una scorsa udienza il pm Emanuele Secci chiese 4 anni per Firinu, stessa richiesta per Amato e Bastri, uno in meno per Settefonti, due anni per Piras, Angioi e Pani, infine un anno e sei mesi per Chessa. Reati prescritti, secondo la pubblica accusa, per i Moro, Manca e Putzolu. Durante la requisitoria venne ripercorsa la vicenda, focalizzando l’attenzione sui vantaggi che la ditta di Firinu avrebbe avuto sull’affidamento dell’appalto dei rifiuti. Una situazione andata avanti per circa vent’anni.Perché sarebbe stato favorito? Secondo il pm due ragioni: per il timore di finire nel mirino delle sue intimidazioni e per il fatto che faceva regali. Nel corso dell’inchiesta, attraverso le numerose intercettazioni, sarebbe emerso un comportamento collusivo di Firinu. Poi la parola alla difesa: nel chiedere l’assoluzione per tutti gli imputati ha negato la sussistenza del reato più grave, l’associazione per delinquere di stampo mafioso con aggravante e ha negato anche quella semplice. Si sono susseguiti gli avvocati Maria Claudia Pinna, Milena Patteri, Antonello Spada, Rosaria Manconi, Rossella Oppo, Alessio De Gregoris, Filippo Serpau e Massimo Dessalvi davanti al collegio dei giudici (presidente Carla Altieri) avevano chiesto l’assoluzione per gli imputati, affermando l’estraneità degli imputati ai fatti contestati.

L’ex sindaco

L’ex sindaco Chessa, visibilmente sollevato alla lettura della sentenza di assoluzione, aveva rilasciato spontanee dichiarazioni: «Non ho mai stilato una determina e non sono mai entrato in merito ai contenuti dei provvedimenti del rup e tanto meno ho ostacolato decisioni inerenti alle modalità di appalto. In qualità di sindaco mi sono ben guardato da dare disposizioni perentorie in merito ai nominativi delle Commissioni giudicatrici. Il rammarico più grande è quello di essere stato accusato di aver agevolato un’associazione di stampo mafioso, una delle forme più odiose di organizzazione criminali. Resto convinto che i miei 10 anni di amministrazione comunale siano serviti ad assicurare gli interessi della comunità e a sostenere le aspirazioni dei giovani per una prospettiva di futuro migliore e più rispondente alle loro aspirazioni, ma le accuse di non aver adempiuto al mio mandato di sindaco con onore e disciplina ha prodotto un alone di negatività sulla mia figura istituzionale.

