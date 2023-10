Appalti aggiudicati per 16 milioni 

I timori sul destino dei fonti Pnrr non hanno frenato il Comune: l’ente ha aggiudicato a svariate imprese circa 16 milioni di lavori. I bandi erano stati indetti a fine giugno: alcuni hanno visto la prima indizione andare deserta, molti altri invece sono stati affidati al primo colpo. E per Carbonia si profila un intenso biennio di cantieri di rigenerazione urbana dal centro alla periferia.

Un primo appalto da 350 mila euro era già stato consegnato per il campo sportivo di Cortoghiana. Ma adesso sono stati aggiudicati gli altri ben più ingenti appalti: per la sistemazione della Lampisteria (un milione 600 mila euro) ha vinto la Cooperativa Bindua Iglesias, sempre nella Grande miniera per il restauro della Centrale elettrica (6 milioni) ha vinto l’impresa Arco Italia. Per la creazione del bioparco (1,6 milioni) nel compendio minerario gara vinta dalla Clm Orosei, la sistemazione dell’ex direzione del centro italiano cultura del carbone (3 milioni) è appannaggio della ditta Cabras Settimo San Pietro e la sistemazione del ponte sul rio Cannas (600 mila) è andata alla Coeba di Marrubbiu. Ancora, del completamento di via Manno (500 mila euro) si occuperà la Sogema di Cagliari, alla Comesar di Sant’Antioco e alla Kft di Arzana le mense scolastiche a Is Meis e Santa Caterina, all’efficientamento della scuola Pascoli (2,3 milioni) ci penserà da subito l’impresa Isola di Quartu Sant’Elena. Aggiudicati alla Sielm e alla Serlu di Cagliari anche i nuovi asili nido (1,4 milioni) di via Lombardia e via Brigata Sassari. «Compatibilmente col reperimento dei materiali – spiega l’assessore Manolo Mureddu – a breve vedremo una quindicina di cantieri aperti con una sessantina di lavoratori impiegati: per Carbonia è un importante cambio di marcia».

