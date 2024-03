Appaltato il servizio della mensa scolastica 

La Kcs Caregiver Cooperativa Sociale si aggiudica l’appalto del servizio mensa per le scuole di Villanovafranca, presentando un'offerta di 7,95 euro a pasto. La stessa Kcs aveva vinto la precedente gara d’appalto indetta qualche mese fa, ma non aveva rispettato le tempistiche di accettazione delle condizioni contrattuali, non inviando i documenti richiesti entro il 5 gennaio: il Comune aveva revocato l’affidamento. Secondo la ditta, le condizioni del precedente bando non permettevano di garantire il servizio rispettando i requisiti quantitativi stabiliti, a causa dei costi elevati del personale, degli oneri di produzione e trasporto superiori alle previsioni e la stessa aveva chiesto un aumento del costo di due euro per ogni singolo pasto, ritenuto però eccessivo dal Comune. Il sindaco Matteo Castangia, sebbene apprezzi il lavoro svolto dall'impresa in questi anni, esprime preoccupazione per l'incremento dei costi: «Siamo contenti per il servizio garantito, ma meno felici per l'aumento dei costi».

