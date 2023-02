App e sito in tilt, Ita isola la Sardegna 

Anche il check-in online era fuori uso (questo disagio era previsto e annunciato), così in aeroporto i passeggeri in partenza si sono dovuti presentare obbligatoriamente ai banchi dell’aeroporto con il biglietto e i documenti di identità, a prescindere dal tipo di bagaglio. Per questo motivo i viaggiatori hanno dovuto cominciare le operazioni d’imbarco con largo anticipo. La compagnia consigliava di arrivare in aeroporto due ore prima della partenza per i voli nazionali. Da oggi, assicura Ita, la situazione tornerà alla normalità.

«L’aggiornamento dei sistemi informatici si è concluso, il sito ita-airways.com e la App Ita Airways sono nuovamente operativi», ha annunciato ieri pomeriggio sui canali social la compagnia. Ma per tutta la sera è stato impossibile acquistare biglietti sull’App. E anche il sito internet non funzionava alla perfezione: si potevano prenotare i voli ma alcuni settori, come quello della modifica dei biglietti già comprati, erano ancora un cantiere aperto. «Non funziona niente, vergogna», oppure «il numero verde non aiuta, l’App è allo sbando»: questi i commenti più civili pubblicati su Facebook.

Il piano prevedeva poche ore di disagi, per un aggiornamento della rete informatica di Ita Airways «finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati». Ma il passaggio dal sistema di prenotazione “Sabre” (utilizzato da Alitalia) al programma “Amadeus” (scelto da Lufthansa e da tutta la Star Alliance) ha comportato qualche problema in più. Soprattutto per i passeggeri sardi, visto che la compagnia statale gestisce la continuità territoriale a Cagliari (voli per Roma e Milano) e Alghero (solo il collegamento con Milano).

Il piano prevedeva poche ore di disagi, per un aggiornamento della rete informatica di Ita Airways «finalizzato a migliorare l’esperienza di viaggio e offrire servizi sempre più innovativi e personalizzati». Ma il passaggio dal sistema di prenotazione “Sabre” (utilizzato da Alitalia) al programma “Amadeus” (scelto da Lufthansa e da tutta la Star Alliance) ha comportato qualche problema in più. Soprattutto per i passeggeri sardi, visto che la compagnia statale gestisce la continuità territoriale a Cagliari (voli per Roma e Milano) e Alghero (solo il collegamento con Milano).

La gaffe

«L’aggiornamento dei sistemi informatici si è concluso, il sito ita-airways.com e la App Ita Airways sono nuovamente operativi», ha annunciato ieri pomeriggio sui canali social la compagnia. Ma per tutta la sera è stato impossibile acquistare biglietti sull’App. E anche il sito internet non funzionava alla perfezione: si potevano prenotare i voli ma alcuni settori, come quello della modifica dei biglietti già comprati, erano ancora un cantiere aperto. «Non funziona niente, vergogna», oppure «il numero verde non aiuta, l’App è allo sbando»: questi i commenti più civili pubblicati su Facebook.

La promessa

Anche il check-in online era fuori uso (questo disagio era previsto e annunciato), così in aeroporto i passeggeri in partenza si sono dovuti presentare obbligatoriamente ai banchi dell’aeroporto con il biglietto e i documenti di identità, a prescindere dal tipo di bagaglio. Per questo motivo i viaggiatori hanno dovuto cominciare le operazioni d’imbarco con largo anticipo. La compagnia consigliava di arrivare in aeroporto due ore prima della partenza per i voli nazionali. Da oggi, assicura Ita, la situazione tornerà alla normalità.

L’accordo

Intano Ita Airways e i sindacati dopo tante scintille – e minacce di sciopero - arrivano alla firma dell’accordo sull’adeguamento degli stipendi del personale della compagnia, scongiurando così l’astensione dal lavoro di quattro ore dei dipendenti prevista per il 28 febbraio.

Secondo quanto si apprende, per il personale di volo c’è un incremento medio della componente fissa della retribuzione del 30% e un ritocco al rialzo della diaria per i voli internazionali da 46 a 51 euro, mentre per il personale di terra l’aumento è del 15%, con l’erogazione di un bonus welfare di 458 euro, che sarà corrisposto nel quarto trimestre di quest’anno.

Con la firma dell’intesta può ora procedere in un clima più sereno la trattativa tra il Tesoro e Lufthansa per la vendita al colosso tedesco di una quota di minoranza di Ita. Il gruppo di Colonia si prepara a rilevare attraverso un aumento di capitale riservato il 40% per un esborso tra i 250 e i 300 milioni di euro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata