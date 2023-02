App e sito fuori uso: lo stop di Ita Airways paralizza la continuità   

«Sarà necessario effettuare il check-in esclusivamente presso i banchi accettazione dello scalo di partenza», spiega Ita, che invita a presentarsi «con sufficiente anticipo rispetto alla partenza del vostro volo». E cioè «almeno due ore prima» per i voli nazionali e con destinazioni nell’Area Schengen (oltre ai 23 Paesi dell’Ue, anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein), e «almeno 3 ore prima» per tutti gli altri (intercontinentali e extra-Schengen).

Lo stop programmato e annunciato da giorni – è stato scelto il mese in cui il traffico aereo è statisticamente meno consistente – nell’Isola si traduce in una frenata improvvisa della continuità territoriale. Anche oggi in aeroporto si tornerà all’antica: prima di partire ci si dovrà presentare obbligatoriamente ai banchi dell’aeroporto con il biglietto e i documenti di identità, a prescindere dal tipo di bagaglio.

Le previsioni parlavano di 18 ore di blackout, ma i sistemi informatici di Ita Airways hanno cominciato a funzionare a singhiozzo già da domenica sera. Da quel momento acquistare un biglietto, cambiare una data di partenza, fare il check-in online è stato difficile, se non impossibile per centinaia di passeggeri. E qualcuno ha dovuto rinunciare.

La decisione

I canali di vendita

Ma i problemi più importanti riguardano l’acquisto dei biglietti. Quasi impossibile da giorni. Dalle 18 di ieri fino alle 12.30 di oggi saranno inutilizzabili il sito internet e l’App della compagnia. Eppure Ita Airways nell’Isola non gestisce collegamenti qualsiasi, ma quelli della continuità territoriale: Cagliari-Roma, Cagliari-Milano e Alghero-Milano. È la compagnia statale a spiegare che «non sarà possibile effettuare emissioni di nuovi biglietti su nessun canale di vendita (sito, App, Customer center, biglietterie aeroportuali e agenzie di viaggio)».

La causa dello stop è «un importante aggiornamento dei nostri sistemi informatici», dice Ita Airways, che abbandonerà il sistema di prenotazione Sabre – usato da compagnie aeree e ferroviarie, hotel – retaggio della vecchia Alitalia, per adottare Amadeus, il “cervellone” scelto da Lufthansa e da tutta la Star alliance (che comprende una trentina di compagnie).

E approfittando dello stop di Ita, Ryanair e EasyJet hanno aumentato le tariffe sulle destinazioni alternative: chi vuole partire oggi per Bergamo, Malpensa o Ciampino deve prepararsi a sborsare fino a 439 euro (il record è di Ryanair), che sia residente nell’Isola o no.

L’annuncio

Intanto i sindacati, dopo il via libera all’aumento degli stipendi per il personale della compagnia statale, hanno revocato il lo sciopero previsto per il 28 febbraio. E ieri alla Camera si è parlato sia della privatizzazione di Ita che della continuità territoriale. «Occorre porre fine ad un pozzo senza fondo che prevede di attingere dai soldi dei contribuenti per sostenere le finanza della compagnia», ha detto il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, rispondendo alle interrogazioni di Valentina Ghio ed Anthony Emanuele Barbagallo (Pd). E sull’Isola, il leader della Lega ha aggiunto: «Per quanto di competenza del mio ministero, le linee di sviluppo del trasporto aereo e il piano degli aeroporti prevedono di garantire una migliore mobilità», da raggiungere anche grazie «agli interventi in sede europea per la continuità territoriale della Sardegna».

