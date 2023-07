App del Comune per i cittadini 

A Desulo sbarca l’app istituzionale “My Desulo: la comunicazione digitale col tuo comune parte da qui” per smartphone Apple e Android. È realizzata con i fondi del Pnrr in collaborazione con la piattaforma “My city” in cui è racchiuso tutto il mondo della pubblica amministrazione di servizi digitali e comunicazione istituzionale a favore del cittadino. L’applicazione MyDesulo del Comune è lo strumento, per la tecnologia mobile, in grado di garantire una comunicazione efficace, immediata e costante. Non solo informazione: l’app si pone come unico punto di accesso per interagire in modo semplice con i servizi del Comune e consente di abbattere i tempi di gestione. Si accede con identità digitale Spid per trasmettere istanze amministrative, prenotazioni, segnalazioni. (m. g.)

