App contro le trappole stradali 

Un’applicazione per segnalare i problemi della circolazione stradale e pedonale. Dal 13 settembre i cittadini muniti di dispositivi Android e tra massimo tre mesi (il tempo necessario alla sperimentazione) anche quelli con il sistema operativo iOs potranno segnalare buche, cartelli rotti o mancanti, erbacce sui marciapiedi e tutti i problemi legati agli spazi urbani tramite l’app “Nuoro cittadinanza attiva”, sviluppata dalla società Spiva: consentirà un contatto rapido e diretto con gli organi competenti. Non servirà l’iscrizione, le segnalazioni potranno essere in forma anonima, saranno visibili a tutti e avranno uno spazio dedicato alle note per eventuali approfondimenti sul disagio.

Il servizio

«Questo strumento digitale consente di attivare un meccanismo che abbiamo sempre sognato - dice il sindaco Andrea Soddu -. I passaggi da fare sono semplici: basterà scaricare l’app da Playstore, accedervi e scattare una foto del problema direttamente dall’applicazione. Verrà inviata subito a una centrale che lavora 7 giorni su 7, 24 ore su 24 e, dopo una verifica, una squadra di intervento costituita da operai del Comune e della società Mpm interverrà se possibile o metterà in sicurezza». La piattaforma fornisce una cartina della città, dove saranno visibili tutte le segnalazioni fatte tramite un bollino rosso, che diventerà giallo in caso di intervento e verde se risolto con tanto di data, ora e foto del prima (caricata dal cittadino), durante e post intervento (caricate in piattaforma dalla polizia locale). Si potranno inoltre consultare i dati forniti dalla mappa per scoprire se la strada in questione è di competenza del Comune o della Provincia o le tipologie di lavori e interventi.

Le segnalazioni

«Il progetto è un ulteriore servizio che si aggiunge al numero verde 800561731 attivo da agosto e che già riceve centinaia di segnalazioni, entrambi i metodi consentono uno scambio immediato tra cittadini e amministrazione - afferma il comandante della polizia locale, Massimiliano Zurru -. L’obiettivo iniziale è ridurre i rischi su strada come buche, marciapiedi “barriera” per disabili. Stiamo migliorando anche la videosorveglianza, che non va vista come un’invasione, ma come uno strumento di protezione». Il consulente della società Spiva, Vittorio Addis, aggiunge: «È un ottimo ponte tra i nuoresi che vogliono contribuire ai bisogni della città e magari non sapevano come fare e l’amministrazione». Un sistema già adottato in altre città come Monserrato, e sembra produrre buoni risultati. «Ci stiamo impegnando tanto e continueremo - conclude Soddu -. Nei mesi scorsi abbiamo investito con la segnaletica soprattutto orizzontale e iniziato attività e controlli con la polizia locale per cinture di sicurezza, cellulari alla guida e limiti di velocità; l’autovelox sta dando ottimi risultati, c’è una diminuzione dei sinistri e maggiore prudenza. Procederemo con l’educazione stradale nelle scuole e non solo per rendere la città un luogo sicuro».

