Apostolico libera altri 4 migranti 

Nuovo no della giudice Iolanda Apostolico alla convalida di un trattenimento di migranti, anche in questo caso quattro tunisini. Domenica una decisione analoga era stata presa dal suo collega Rosario Cupri per altre sei persone, e in precedenza dalla stessa Apostolico per altre quattro. Secondo la magistrata «il richiedente non può essere trattenuto al solo fine di esaminare la sua domanda», e la procedura di frontiera avrebbe dovuto essere svolta a Lampedusa, luogo di sbarco, dove il migrante ha manifestato la volontà di chiedere protezione. E infine il pagamento di una somma a garanzia per evitare il trattenimento è «incompatibile con la direttiva Ue del 2013».

«Giustizia o politica?»

Salgono così a 14 i tunisini “liberati”. I magistrati di Catania continuano dunque a disapplicare le procedure accelerate alla frontiera per i richiedenti asilo previste dal decreto Cutro, svuotando il centro di Pozzallo, il primo destinato a ospitare quelli che - nelle intenzioni del governo - dovevano essere rimpatriati verso un Paese «sicuro» dopo il rapido esame della domanda. «Valuteremo ed impugneremo – reagisce il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi – Siamo profondamente convinti che i provvedimenti del governo sono legittimi e rispettosi della cornice giuridica». Mentre la Lega - che lavora a una proposta per rivedere composizione e prerogative delle sezioni dei tribunali specializzate in materia di immigrazione - attacca: «Giustizia o politica? Prima in una piazza dove si insultano le Forze dell’ordine e si difendono gli sbarchi, poi in tribunale per rimettere in circolazione altri clandestini. Un intervento è necessario, come consentito dalla Costituzione, per rispetto della legge, del buonsenso e del popolo italiano.

«Chiacchiere da bar»

Dopo il primo pronunciamento di Apostolico contro il decreto Cutro Matteo Salvini aveva pubblicato il primo dei tre video che la ritraggono, nel 2018, a una manifestazione per chiedere lo sbarco dei migranti trattenuti sulla nave Diciotti. E ora la vicenda del video, che ha indotto le opposizioni a parlare di dossieraggio e la procura di Roma ad aprire un’inchiesta, si ingarbuglia. Il carabiniere che aveva riferito di aver girato col proprio telefono e condiviso in una chat il filmato ha ritrattato. E Antonio Serpi, segretario del sindacato Sim Carabinieri, denuncia: «Gli è stato creato un grave danno e qualcuno ne dovrà rispondere, è stato messo in mezzo per una chiacchiera da bar».

