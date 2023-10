Apostolico, il video resta senza autore Nordio: nessun procedimento disciplinare 

PALERMO. Resta senza autore il video della giudice Iolanda Apostolico, la prima a bocciare il decreto Cutro, a una manifestazione del 2018 contro il divieto di approdo per i migranti. «Non ha confessato nulla e di conseguenza non può aver ritrattato», dice l’avvocato Christian Petrina che assiste il carabiniere indicato come l’autore. Ma allora di chi è il video? Il ministro dell’Interno Piantedosi ripete che «non proviene da documentazione della questura di Catania». Intanto la legale dei migranti liberati da Apostolico, irreperibili secondop la Lega, dice: «So dove sono e li farò andare negli uffici immigrazione perché gli venga notificato il diniego all’asilo». Infine il guardasigilli Carlo Nordio smentisce di aver avviato un procedimento disciplinare contro la giudice: ha «dato mandato di acquisire articoli di stampa e pubblicazioni sui social media».

