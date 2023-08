Apocalisse tra Posada e La Caletta 

Fuoco, distruzione, scene apocalittiche e panico un po’ ovunque, dalla borgata di Monte Longu alla vallata della Icis, a ridosso della vecchia Orientale sarda, alle porte di Posada. Un grosso incendio ieri pomeriggio ha incenerito diverse centinaia di ettari mettendo a rischio una moltitudine di residenti e turisti, tra Posada e La Caletta. La 131 dcn è rimasta chiusa in entrambe le direzioni con disagi enormi per gli automobilisti. Un pensionato di Posada, Peppino Lutzu, investito dall’esplosione di una bombola di gas, è rimasto ferito in modo grave.

I danni

Gravissimi i danni a case e aziende. Distrutto il potabilizzatore di Monte Longu che serve San Giovanni. Molti allevatori sono riusciti a mettere in salvo le greggi. Diverse le segnalazioni di anziani in forte difficoltà. L’emergenza è scattata poco prima delle 14 ed è andata avanti per diverse ore, nonostante un imponente dispiegamento di forze della Protezione civile e l’intervento di sei mezzi aerei: 4 Canadair e due elicotteri. Il vento di maestrale ha reso impari la lotta contro le fiamme da parte delle squadre a terra con focolai che hanno fatto salti di diverse centinaia di metri, diffondendo il fronte del fuoco.

Forze in campo

In azione 12 squadre dei vigili del fuoco con 56 uomini e 22 mezzi, la compagnia barracellare, volontari, carabinieri e polizia e per dar manforte alle squadre a terra si sono levati in volo elicotteri e Canandair. Il rogo è divampato ai bordi della 131 dcn all’altezza di Oreo, vicino alla vecchia fabbrica di ceramica. Le fiamme, sospinte dal forte maestrale, sono giunte nelle vicinanze di Monte Longu. E a quel punto la situazione si è fatta drammatica.

Case evacuate

L’incendio percorrendo chilometri di vegetazione in brevissimo tempo ha minacciato le case tra Posada e San Giovanni, provocando panico e un fuggi fuggi generale di turisti e residenti che hanno abbandonato le case per mettersi in salvo. Poi è scattato il piano di evacuazione di tutta la zona, anche per il densissimo fumo che rendeva l’aria irrespirabile. L ingue di fuoco alte decine di metri, di tanto in tanto riecheggiava il rumore sordo di esplosioni probabilmente di bombole di gas, che non avevano retto alle altissime temperature. Per lunghe ore si è assistito ad uno senario apocalittico. L’esplosione di una bombola alla periferia di Posada ha ferito in modo grave un pensionato.

Circolazione bloccata

Notevoli i disagi alla circolazione: l’Isola per tutto il pomeriggio è rimasta spaccata in due. La 131 dcn, interessata da un rogo divampato vicino alla zona industriale di Siniscola, è rimasta chiusa al traffico, come la vecchia Orientale sarda nel tratto tra Siniscola e Posada. La situazione peggiore si è registrata a Posada, dove il fuoco ha iniziato ad incenerire Monte Idda mettendo in grave rischio le case della periferia sud e costringendo i Canadair a concentrare i loro lanci in quella zona. Anche sul versante di San Giovanni e a La Caletta la situazione rischiava di uscire da ogni controllo, con una corsa contro il tempo da parte di tutte le forze in campo per cercare di arginare il rogo. Il centro operativo della Protezione civile regionale ha inviato in Baronia ulteriori uomini, anche da Oristano, per dare manforte alle squadre già all’opera.

