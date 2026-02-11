Apicoltore ecologista in e-bike 

Ormai da decenni, la sua è una presenza di casa, lungo i crinali che da Desulo risalgono fino a Tascusì, fra la curiosità di tanti turisti e pendolari che lo incrociano in sella alla sua e-bike mentre raggiunge il Gennargentu. Giorgio Todde, apicoltore sessantenne e imprenditore agricolo, l’auto l’ha abbandonata ormai da trent’anni, conscio di voler sposare un futuro ecosostenibile dove non esistono ostacoli e distanze insormontabili. A fare da cornice alla sua quotidianità, il contatto con la natura in una vita all’aria aperta fra orticoltura, forestazione e la realizzazione di recinzioni tra i castagneti della valle di Aratu: «Sono cresciuto in una famiglia di lavoratori tra il profumo del pane appena sfornato e i giochi con i miei amici», dice Todde che dall’età dei 15 anni fino ai 25 ha gestito un panificio con la Sorella Silvana: «Anni bellissimi - racconta emozionato - in cui guidavo l’auto, ma notavo che dentro di me qualcosa doveva assolutamente cambiare».

La scelta

Per Todde arriva così la decisione di non utilizzare più la propria vettura e intraprendere un percorso lavorativo con delle escursioni a cavallo sul Gennargentu: «Fra il 2000 e il 2005 ho lavorato insieme all’amico Pino Puddu, titolare del ristorante Su Filariu, guidando i visitatori alla scoperta delle nostre montagne da una prospettiva diversa. Quella è stata un’ulteriore molla che ha rafforzato in me l’idea di voler sposare una mobilità diversa». Lo ribadisce con un velo di orgoglio Todde, dal 2012 collaboratore di un noto marchio di liquori ed esperto di erbe endemiche: «Nel 2012, iniziata questa nuova avventura lavorativa - racconta l’imprenditore - avevo bisogno di un mezzo che mi potesse portare in tempi brevi sulle nostre montagne. Non ci ho pensato due volte ad acquistare una prima bici elettrica e dotarla di un apposito carrellino in cui caricare anche la legna dei miei terreni e il miele prodotto dalle mie api».

Il monito

Nel ribadire che la sua sia «una scelta in controtendenza» Todde fa un appello: «Tutti possono scegliere di fare altrettanto. Oggi dispongo di due e-bike che uso quasi tutti i giorni dell’anno. I consumi e gli impatti sull’ambiente sono ridotti, con una ricarica ho un’autonomia di svariate ore che mi consente di risparmiare su carburante e altri costi. Per raggiungere le città? Mi appoggio a familiari o amici».

L’apicoltore ama un concetto che racchiude in un neologismo, paesitudine: «Nei nostri comuni andrebbero studiate delle agevolazioni per sensibilizzare l’utilizzo delle bici e l’uscita a piedi per le piccole faccende. Un tempo anche io usavo l’auto per recarmi nel bar sotto casa, ignorando che stavo rinunciando a quelle relazioni sociali che oggi vivo più appieno».

RIPRODUZIONE RISERVATA