“Api solitarie e selvatiche” per il Maggio dei Libri 2025   

La biblioteca di Flumini partecipata alla manifestazione nazionale promossa dal Ministero della Cultura “Il Maggio dei Libri 2025”, nata nel 2011 per promuovere la lettura come strumento di crescita personale e sociale.

Fino al 30 maggio sono in programma incontri con le scuole per leggere nuovi albi illustrati che declinano i tre filoni tematici dell’iniziativa: “Intelleg(g)o…Dunque: sento, sono, faccio”. Domani è in programma il primo appuntamento che coinvolgerà la scuola primaria di via Ligure con “Solo dance. Api solitarie e api selvatiche”. Seguirà un laboratorio di candele con la cera d’api. (f.l.)

