Api recuperate, il cimitero può riaprire 

Api recuperate: il cimitero comunale di Villaperuccio, dopo adeguati controlli in zona, potrà riaprire al pubblico.

Il cimitero era stato chiuso qualche giorno fa, in seguito all'invasione di api che rendeva l’area poco sicura. Nella mattina di ieri, grazie all'intervento e alla perseveranza dell'apicoltore Davide Collu, proprietario dell'azienda apistica “S’antigoriu” si è riusciti a recuperare l'intero sciame. Nel pomeriggio di giovedì, l’esperto, attraverso un affumicatore, è riuscito a far uscire le api,che si erano costruite il favo all'interno di un muro che raggruppa 33 loculi. Davide Collu: «Sarebbe stato interessante – dice - documentare il lavoro che questi straordinari insetti hanno svolto in circa una settimana, all'interno di una cavità per noi inaccessibile». Soddisfatto il sindaco Marcellino Piras: «Prezioso il lavoro svolto da Davide Collu – doice – indispensabile per salvare uno sciame di 30/40 mila api che, in alternativa, sarebbero state destinate alla morte».

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