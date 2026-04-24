VaiOnline
Villaperuccio
25 aprile 2026 alle 00:32

Api recuperate, il cimitero può riaprire 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Api recuperate: il cimitero comunale di Villaperuccio, dopo adeguati controlli in zona, potrà riaprire al pubblico.
Il cimitero era stato chiuso qualche giorno fa, in seguito all'invasione di api che rendeva l’area poco sicura. Nella mattina di ieri, grazie all'intervento e alla perseveranza dell'apicoltore Davide Collu, proprietario dell'azienda apistica “S’antigoriu” si è riusciti a recuperare l'intero sciame. Nel pomeriggio di giovedì, l’esperto, attraverso un affumicatore, è riuscito a far uscire le api,che si erano costruite il favo all'interno di un muro che raggruppa 33 loculi. Davide Collu: «Sarebbe stato interessante – dice - documentare il lavoro che questi straordinari insetti hanno svolto in circa una settimana, all'interno di una cavità per noi inaccessibile». Soddisfatto il sindaco Marcellino Piras: «Prezioso il lavoro svolto da Davide Collu – doice – indispensabile per salvare uno sciame di 30/40 mila api che, in alternativa, sarebbero state destinate alla morte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cagliari.

Zuppi: la guerra non risolve i conflitti

l Ragas, R. Serreli
Il delitto

«Leonardo un ragazzo d’oro, chi l’ha ucciso deve pagare»

Il padre del 23enne, Mondo Mocci: era pieno di vita,  benvoluto da tutti, non meritava di fare questa fine 
Gigi Pittau
Il delitto

Tra le palazzine  sgomento e paura: «Uno strano viavai»

Sull’asfalto i segni del sangue, lo choc in piazza Settimio Severo  
Roberto Carta
Ricorrenza

In pellegrinaggio sotto le stelle

Stamattina l’arrivo dei fedeli davanti alla basilica cagliaritana 
Raffaele Serreli
la celebrazione

Zuppi: «La Sardegna sia crocevia di pace»

Il cardinale ospite d’onore a Cagliari per il centenario della Basilica di Bonaria 
Alessandra Ragas
La crisi

La rappresaglia di Trump «Spagna fuori dalla Nato»

La minaccia in una mail interna del Pentagono E per le Falkland il ritiro dell’appoggio a Londra 