«Api e miele, patrimonio a rischio da salvare» 

«Cosa vedo da piccola apicoltrice? La catastrofe ambientale che tutti i giorni affrontiamo con grande preoccupazione. In Sardegna, la vera missione degli apicoltori è la salvaguardia dell’ambiente, soprattutto oggi siamo chiamati a farlo, la morte di un bosco deve rappresentare un lutto inconsolabile, la difesa dell’ambiente è un dovere tassativo».

La crisi

Montisci ha 54 anni è apicoltrice da dieci e attraverso la sua esperienza descrive un mondo fortemente a rischio: «La Sardegna è sempre stata una tra le regioni con la più grande varietà di mieli quando erano le fioriture ad annunciare le stagioni del calendario: arancio, sulla, asfodelo e soprattutto il cardo, le api lo adorano, è un miele straordinario, davvero rappresentativo della Sardegna. Quest’anno nella nostra zona non ne abbiamo prodotto, l’anno scorso i fiori non avevano nettare e tre anni fa la quantità è stata scarsissima».

Montisci descrive la solidarietà tra apicoltori: «Anche da noi esiste sa paradura, noi siamo pastori di api e quando un apicoltore subisce la perdita di api per alluvioni, incendi, caldo e siccità, gli portiamo in dono le nostre api». Spiega che in Sardegna «l’amore per l’apicoltura è primitivo, che nell’Isola mai si è praticato l’apicidio perché ogni insetto è sacro e il suo benessere una priorità. Il miele è il prodotto finale di un percorso di valorizzazione, cura e rispetto del territorio. Insieme alla mia collega Flaminia Farci vorremmo realizzare ad Assemini un parco con le arnie come è accaduto a Molentargius».

La storia

«Quando sono nata - prosegue Montisci - sono arrivate le api a scrivere il mio destino. Mio padre raggiunse in auto Belvì dove acquistò venticinque casiddus, alveari arcaici in sughero zeppi di api. Era perito agrario, proprio come me. Per anni abbiamo vissuto nelle aziende agricole dove papà lavorava, un vero paradiso terrestre: vivevo a contatto con la natura, scalza, gli alberi erano il mio rifugio. Purtroppo quel mondo non esiste più, violato dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento e oggi dall’ultima violenza: le pale eoliche e i pannelli fotovoltaici. Con le api è stato subito amore eterno, non ne ho mai avuto paura, raramente indosso tuta e maschera e non ho mai utilizzato i guanti perché ho bisogno del loro contatto. Sono cresciuta con le api, ho con loro un dialogo docile, necessario e intimo».

Nel convegno tenuto a Montevecchio durante la trentunesima sagra del miele si è esaminato il futuro dell’apicoltura analizzandone la storia il legame imprescindibile che lega api e tutela della biodiversità. «L’analisi della situazione è davvero preoccupante. Io non riesco ad immaginare un mondo senza api o insetti impollinatori. Che mondo sarebbe?».

