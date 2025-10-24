Apertura straordinaria dei cimiteri cittadini 

In occasione delle commemorazioni dei defunti, da lunedì prossimo al 3 novembre i cimiteri cittadini osserveranno orari di apertura straordinari per far fronte a un maggiore afflusso.

Il cimitero di San Michele, quello della Municipalità di Pirri e il cimitero monumentale di Bonaria (apertura cancello principale di Viale Bonaria) saranno infatti accessibili con orario continuato dalle 8 alle 17,30.

In previsione del consistente afflusso di visitatrici e visitatori, nello stesso periodo sarà sospeso l'ingresso al cimitero di San Michele per i veicoli privati in possesso di pass per l’auto. È quindi consigliato di organizzare le visite tenendo presente questa disposizione. Per facilitare la mobilità del pubblico, nello stesso cimitero sarà attivo un servizio di trasporto gratuito.

RIPRODUZIONE RISERVATA