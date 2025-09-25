Apertura anticipata per la mensa scolastica 

Apertura anticipata per le mense delle scuole dell’infanzia e primaria, che saranno operative a partire già da lunedì 1 ottobre. L’annuncio è stato reso noto dall’assessore alla Pubblica istruzione, Vito Spiga: «quest’anno, grazie alla fattiva collaborazione tra segreterie scolastiche, l’ufficio preposto alla Pubblica istruzione e la società che gestisce il servizio stesso, abbiamo potuto anticiparne la data di apertura, riuscendo così ad accogliere le richieste che ad ogni inizio anno scolastico ci pervenivano da numerose famiglie, e che erano spesso origine di proteste e polemiche». Il servizio mensa è dedicato agli alunni delle scuole dell’infanzia e primaria degli istituti scolastici comprensivi Nivola e Allori. «Prepariamo – spiega Manuela Zara, responsabile della ditta appaltatrice che gestisce le mense scolastiche cittadine – circa 300 pasti al giorno suddivisi tra bambini, insegnanti e personale Ata. Si tratta di un servizio destinato a fasce d’età che richiedono maggiore attenzione e per questo deve essere garantita la massima professionalità. «Ogni menu – continua Manuela Zara – non è studiato solo in base all’età del bambino. Abbiamo un servizio dietetico molto attento, con una cuoca addetta alla preparazione delle diete speciali, come quelle rivolte ai bambini con eventuali intolleranze e quelle destinate ai bimbi di diversa etnia o culto religioso».

