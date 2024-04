Aperto un fascicolo per omicidio stradale, ancora nessun indagato 

Quasi certamente sarà necessaria una consulenza tecnica per chiarire la dinamica dell’incidente stradale avvenuto a Sant’Antioco costato la vita a Rosalba Piscedda, 64enne di San Giovanni Suergiu (ma originaria di Carbonia). Sul tavolo del sostituto procuratore Andrea Massidda, il pubblico ministero di turno che ha aperto il fascicolo per omicidio stradale, sono attese per le prossime ore le prime informative sui rilievi effettuati dalla polizia.

Stando ad una prima ricostruzione, ancora sommaria, l’auto della donna sarebbe stata travolta da una camionetta dei vigili del fuoco mentre percorreva la Statale 126. L’Opel Corsa su cui viaggiava con la figlia 40enne è finita fuori dalla carreggiata, semidistrutta dal peso del mezzo dei pompieri che si è anch’esso ribaltato. Coinvolta anche una Bmw Station Wagon. E proprio per capire come sia avvenuto l’impatto tra i tre mezzi, il pm potrebbe da subito nominare un esperto che chiarisca com’è stata causata la carambola e se vi siano eventuali responsabilità. Da verificare, in ogni caso, che sia il veicolo dei pompieri sia la Bmw fossero in fase di sorpasso, mentre – stando alle prime testimonianze – la piccola utilitaria guidata dalla vittima sarebbe stata regolarmente sulla corsia di marcia. Il mezzo dei pompieri, con due operatori a bordo, è finito fuori strada insieme alla Opel Corsa. La camionetta si è ribaltata, finendo sull'auto – con a bordo le due donne – e accartocciandone le lamiere. Per il momento il fascicolo è ancora senza indagati, ma non è escluso che – per consentire a tutte le parti coinvolte di nominare i propri esperti – il pm possa decidere di iscrivere i vari conducenti nel registro degli indagati.

