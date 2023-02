Aperto l’ambulatorio per le spasticità  

È operativo nel reparto di Neuroriabilitazione del San Martino l’ambulatorio per la valutazione e il trattamento della spasticità, un disturbo che comporta spasmi e rigidità di muscoli e tendini, dovuto a danni del sistema nervoso centrale.

«Queste condizioni portano a una riduzione della funzione motoria, alla difficoltà a compiere attività semplici e complesse e possono essere associate a fastidio o dolore, determinando così una scarsa qualità di vita nelle persone che ne sono affette», spiega Andrea Montis, direttore del reparto di Riabilitazione e Neuroriabilitazione del San Martino.

Per accedere all’ambulatorio per la spasticità, si deve effettuare la prenotazione al Cup per la prima visita. «Qui viene effettuata innanzi tutto una valutazione clinica e strumentale per verificare la funzionalità delle attività motorie e le alterazioni del tono muscolare. Una volta definito il quadro diagnostico, si effettuano i trattamenti terapeutici», si legge in una nota dell’Asl.

L’Azienda sanitaria inoltre precisa che «L’ambulatorio per il trattamento della spasticità è attivo nell’ambito della struttura complessa di Riabilitazione ospedaliera e Neuroriabilitazione del San Martino, centro d’eccellenza e punto di riferimento per il Centro e Nord Sardegna». ( )

