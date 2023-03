Aperto il primo Ambulatorio straordinario 

Prime risposte ai cittadini privi di assistenza sanitaria. Ha aperto le porte ieri l’Ambulatorio straordinario di comunità territoriale di Busachi: alle 10.30 dieci pazienti, alcuni dei quali provenienti dai paesi vicini, erano stati serviti da Alessandro Cabiddu, medico di continuità assistenziale.

È da questo centro del Barigadu, territorio che più di altri soffre la carenza di medici di famiglia, che i vertici della Asl hanno scelto di presentare il progetto pilota degli Ascot in Sardegna, un servizio che, grazie alla collaborazione di medici aderenti su base volontaria, sarà in grado di assicurare nell’immediato l’assistenza sanitaria di base ai cittadini che ne sono privi.

«Abbiamo elaborato questo progetto per tutelare un diritto, quello alla salute, garantito dalla Costituzione - ha detto il manager della Asl, Angelo Serusi - Ci auguriamo che sia una soluzione temporanea, ma siamo pronti a utilizzarla anche in altri territori, laddove fosse necessario, considerato che oggi solo un terzo delle sede carenti della Sardegna sono state assegnate».

Avviate le attività anche agli Ascot di Nurachi, Simaxis, Uras e Villaurbana, mentre oggi sarà la volta di Fordongianus, Samugheo, San Vero Milis, Tramatza e venerdì toccherà ad Ardauli. Dieci in tutto le sedi aperte in provincia, 17 i medici “arruolati” per coprire i turni delle dieci sedi operative. ( a. o. )

