Così vicini, Sant’Elia e via Roma, in mezzo il lungomare di Su Siccu, non erano mai stati. Tanto che ora potranno cominciare (finalmente) a parlarsi. Un cambio di prospettiva storico, tra due zone della città divise da un canale che, dopo anni, adesso si può attraversare. Cinque anni di controversie, sabbie mobili burocratiche e altri impicci. Ieri il Comune ha aperto il ponte ciclopedonale. L’inaugurazione ufficiale, senza cerimonia né taglio del nastro, alle 17.04, quando gli operai hanno liberato il ponte dalle transenne che lo hanno circondato negli ultimi anni. Subito, a testimonianza che l’opera era particolarmente attesa dai cagliaritani, sono arrivati corridoi, ciclisti, famiglie con bambini, persone spinte dalla curiosità. Tanti si sono fermati per un selfie. Il panorama, d’altronde, è mozzafiato: il padiglione del Sale (Nervi), il canale di Terramaini e sullo sfondo il lungomare di Sant'Elia sono una cartolina straordinaria.

Felici e increduli

«Finalmente il ponte ciclopedonale è realtà», dice Alberto Serci, il primo cagliaritano ad attraversarlo, dall’ingresso della ciclabile attorno al Nervi. «Dopo le vicissitudini di questi anni, sembra talmente irreale che il ponte sia stato aperto, per questo devo fare una foto ricordo», dice con ironia. «Per chi utilizza la bici, come me, ma in generale per chiunque, quest’opera è fondamentale per Cagliari», aggiunge. Sì, perché al di là del collegamento tra Su Siccu e Sant’Elia, l’opera realizza quella agognata continuità della promenade sul mare che parte da via Roma e arriva sino al lungomare del Borgo. Non è azzardato pensare che quando sarà completato il waterfront di via Roma, la passeggiata di Su Siccu (dove l’Autorità portuale sta completando i lavori di restauro) e sarà completato il collegamento tra il ponte e la pista ciclabile di Sant’Elia, sul lungomare, tutto il percorso pedonale sarà comparabile all’High Line di New York, una delle passeggiate più belle della Grande Mela. «Dispiace che ci sia voluto tanto tempo, alla fine ce l’abbiamo fatta. E questa, adesso, è la buona notizia», sospira l’assessora ai Lavori pubblici Gabriella Deidda. «In questi anni»,. prima pietra nel 2019, «si sono verificati tanti eventi, la pandemia, l’aumento dei costi delle materie prime, i cavilli burocratici con la vecchia impresa. Tutte circostanze che hanno portato all’allungamento dei tempi che conosciamo. Adesso, però, ce l’abbiamo fatta».

La vicenda

Come noto, la vicenda del ponte cicplopedonale è segnata da mille ostacoli e controvesrie. La posa della prima pietra risale al 2019. Poi è arrivata la pandemia che ha bloccato tutto per due anni. Alla ripartenza, nuovi impicci: oltre un anno e mezzo di polemiche, ritardi e problemi. Prima ci fu lo stop, immediato, per l'adeguamento dei prezzi, poi l'acciaio divenne introvabile. A un certo punto l'impresa lo trovò ma era un acciaio diverso da quello previsto in capitolato (non era marino) e per questo venne risolto il contratto e i lavori furono affidati a una nuova società che alla fine ha completato l’opera. Una manna soprattutto per i ciclisti, che eviteranno così tortuosi giri attraverso la pista ciclabile che costeggia il canale di Terramaini. «Avevamo perso le speranze», dice Laura Secci. «E poi è bellissimo», aggiunge. Bellissimo, sì. Ai cagliaritani piace già: due settimane fa, senza autorizzazione da parte del Comune, durante una domenica quasi estiva in tantissimi avevano provato a "inaugurare" il ponte, spostando le transenne e attraversandolo. Tanta era la voglia di salire sul ponte. Ma due settimane fa non era consentito: così l'impresa tornò e risistemò le reti di protezione. Adesso invece sì, è tutto vero: il ponte ciclopedonale è aperto.

