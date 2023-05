Aperto il cantiere del nuovo skatepark 

Sono iniziati i lavori per la costruzione dello skatepark a Guspini. Una notizia particolarmente attesa dai giovani del paese che da anni reclamavano uno spazio adeguato dove potersi allenare e divertire con le loro tavole.

«L'amministrazione prosegue il suo impegno per dotare il paese di sempre migliori spazi per lo sport», commenta l’assessore allo Sport Marcello Fanari. Lo skatepark, che costerà circa 50 mila euro, fa parte del secondo appalto di lavori sportivi che comprende anche la realizzazione di un ciclodromo e l’illuminazione dello stadio. La ditta incaricata ha seguito una strategia sequenziale, iniziando con le parti del progetto che richiedevano opere di scavo e riempimento terra. Una volta completate queste fasi preliminari, hanno preso avvio gli altri interventi. Fanari ha confermato che i lavori procedono secondo il cronoprogramma previsto, dando ulteriori rassicurazioni sulla regolarità dell'avanzamento delle opere.

La costruzione dello skatepark rappresenta un importante investimento per il futuro sportivo del paese. Il nuovo impianto sostituirà il precedente, costruito nel 2013 ma smantellato nel 2019: con la costruzione della nuova area, più moderna e sicura, i giovani guspinesi avranno finalmente uno spazio adatto per coltivare la loro passione per lo skateboarding. (g. g. s.)

