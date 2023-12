Aperto il bando per la gestione del punto di ristoro ex Laguna 

Nuove occasioni di lavoro e servizi per il territorio. L’Amministrazione guidata dal sindaco Antonio Virdis ha aperto il bando (manifestazioni d’interesse) per riaprire l’ex locale Laguna, realizzato in località Scala ‘e Conzos, a ridosso della 131 Dcn. Il locale adibito a bar e punto ristoro è chiuso da una ventina d’anni. La precedente amministrazione lo aveva acquisito dalla Regione e ora si punta a riaprirlo. «Spero ci sia qualcuno interessato a prenderlo in gestione – commenta il sindaco Virdis -. Noi stiamo offrendo questa opportunità». Già sistemati gli impianti idrico ed elettrico, come anche gli infissi. Le istanze vanno presentate entro l’11 gennaio. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA