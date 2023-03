Aperto e rinviato a maggio il processo alla Juventus 

Tre ore di udienza interlocutoria. Il gup di Torino che deve valutare la richiesta di rinvio a giudizio a carico della Juventus e di 12 suoi attuali ed ex dirigenti ha chiuso i lavori poco dopo le 12,30 e rinviato l’appuntamento al 10 maggio, quando verificherà l’eventuale regolarità della costituzione delle parti civili nel processo e poi, se i tempi della discussione di pm e avvocati lo consentiranno, deciderà se disporre o no il dibattimento. Con la già annunciata eccezione della competenza territoriale, che richiederà ulteriori riflessioni (e tempo) per valutare dove debba svolgersi la causa. Intanto la società bianconera e quella di revisione Ernst&Young sono state citate come responsabili civili.

Si parla dell’indagine Prisma aperta dalla Procura di Torino sulle plusvalenze da 155 milioni nella compravendita dei calciatori ritenute dagli inquirenti artificiali, sulle presunte notizie false legate alla manovra stipendi (posticipati per il Covid senza inserirli in bilancio), sulle perdite di esercizio inferiori a quelle reali. I reati contestati: false comunicazioni sociali, manipolazione del mercato, dichiarazioni fraudolente con fatture per operazioni inesistenti, ostacolo alle autorità di vigilanza. Tra gli imputati ci sono l’ex presidente Andrea Agnelli e gli ex dirigenti Pavel Nedved e Fabio Paratici, l’attuale ds Federico Cherubini e l’ex ad Maurizio Arrivabene. Questa vicenda a livello sportivo ha portato alla decurtazione di 15 punti in classifica per i bianconeri: la Corte d'appello federale (pende il ricorso al Collegio di garanzia del Coni) ha parlato di «illecito sportivo grave, ripetuto e prolungato».

RIPRODUZIONE RISERVATA