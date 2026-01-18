Aperto alle auto il parcheggio di scambio 

Area acquisita e cancelli aperti nello spazio di via Primo Maggio un tempo sede della stazione di servizio all’ingresso di Selargius. Il primo parcheggio di scambio messo a disposizione del Comune: l’area è ufficialmente comunale da poche settimane e già utilizzabile, a breve - fanno sapere dal palazzo di piazza Cellarium - verrà installata la segnaletica che indica la presenza di uno spazio per la sosta.

«Un’area di 3.725 metri quadri dove saranno ricavati 59 parcheggi, più 2 stalli dedicati a portatori di disabilità», era stato annunciato in Consiglio a dicembre durante la discussione sulla pratica di acquisizione del terreno dall’Eni, pagato 20mila euro. Un parcheggio pubblico inizialmente inserito nel mega progetto di messa in sicurezza dello svincolo di Is Pontis Paris, che il Comune ha deciso di realizzare a parte con fondi del bilancio.

