Aperti due ambulatori di geriatria 

Nuovi camici bianchi al secondo piano dell’ospedale san Giuseppe Calasanzio di Isili per l’apertura di due ambulatori di geriatria. L’anticamera di un progetto molto più ampio che vede due protagonisti altrettanto importanti come l’Università degli Studi di Cagliari e la Asl di Cagliari. Il progetto ha come obiettivo finale l’apertura di un reparto di geriatria e lungodegenza.

La specialista

L’accordo siglato di recente ha permesso di portare a Isili la professoressa Antonella Mandas e il suo gruppo che proprio in questi giorni sta prendendo confidenza con il nuovo ambiente di lavoro. Una presenza che sta avendo delle ricadute positive non soltanto sull’utenza ma anche su altre realtà ospedaliere come il reparto di medicina sguarnito di personale per via dei pensionamenti verso il quale la dottoressa si è messa a disposizione. Un sostegno dunque ad un servizio per il quale sono state avviate delle selezioni al fine di rimpinguare al più presto l’équipe medica.

Intanto per il nuovo servizio di geriatria sono state attrezzate alcune stanze nell’ala dell’ospedale proprio di fronte al reparto di Chirurgia. Si tratta due servizi fondamentali per l’attività ospedaliera: la Chirurgia, è già un fiore all’occhiello del San Giuseppe, grazie ai numeri registrati dal suo avvio, mentre la geriatria intende diventare un riferimento per i tanti pazienti che l’attendevano ormai da tempo.

Le visite

Di recente sono state aperte le agende e gli utenti potranno così prenotare la visita attraverso il Centro Unico di Prenotazione ma qualche paziente del territorio ha già usufruito del servizio con grande entusiasmo. L’attività che viene offerta è sia ambulatoriale che territoriale con apertura giornaliera dal lunedì al venerdì, vengono fatte le prime visite, la presa in carico del paziente e le valutazione con ambulatori che lavoreranno simultaneamente sotto la supervisione della professoressa Mandas. Il progetto annunciato già nel 2022 si era arenato ma questo mese di settembre ha visto la matassa dipanarsi fino ad arrivare alla firma dell’accordo. Una collaborazione fondata su di un finanziamento regionale che durerà per quindici anni e che potrebbe ridisegnare il futuro dell’ospedale san Giuseppe perché la lungodegenza avrà una valenza universitaria che va oltre il singolo reparto a dimostrazione dunque il territorio è ancora attrattivo e le barriere date dalla distanza possono essere superate.