Al via le iscrizioni per “Pauly in rosa”, evento organizzato dall’associazione culturale Pauly aps per sensibilizzare sulla prevenzione dei tumori al seno femminili e maschili. Il 14 ottobre ci saranno gli screening gratuiti, il 15 invece la camminata in rosa, che porterà il messaggio dell’importanza della prevenzione per le vie di Monserrato. Maggiori informazioni nel gruppo Facebook Pauly aps.

