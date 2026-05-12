Aperte le iscrizioni per il “Basket camp” 

Torna “Basketball City Camp - Summer Edition” organizzato dal Comitato regionale sardo polisportive giovanili salesiane, in collaborazione con il Convitto Nazionale. E sono già aperte le iscrizioni per le due settimane di lavoro dedicate ai nati tra il 2008 e il 2016: dal 29 giugno al 3 luglio e dal 6 al 10 luglio.Sarà proprio il Convitto Nazionale, negli impianti di via Pintus, a ospitare la nuova edizione del camp che oltre a programmi collettivi, prevederà anche le formule di allenamento personalizzato, che sono aperte anche a coloro che non si iscrivono.

Dal 29 giugno al 3 luglio sarà Tommaso “Tommy” Marino il protagonista del camp. Cresciuto in casa Mens Sana Siena, Marino è stato protagonista nel corso della sua carriera nei campi di A2 e B Nazionale. Esperienze che ha deciso di raccontare attraverso YouTube, facendolo diventare un volto in grado di avvicinare nuovi appassionati alla pallacanestro.

Dal 6 al 10 luglio, spazio al Basketball Project di coach Edoardo Casalone, attualmente assistente sulla panchina dell’LDLC Asvel, squadra che milita nella massima serie francese e in Eurolega, e che si è seduto anche sulle panchine della Dinamo Sassari. Casalone offrirà un percorso incentrato sul miglioramento dell’IQ cestistico, partendo dal lavoro individuale per passare attraverso le letture di squadra da mettere poi in pratica nelle parti di gioco e competizione.

«Il nostro obiettivo è quello di rendere ancora più forte l’amore per la pallacanestro - afferma il responsabile del camp Antonello Manca -, indossando la maglia comune della passione, prima di tornare alle rispettive società. Per noi è soprattutto motivo d’orgoglio e di gioia riuscire a portare in Sardegna atleti e tecnici di spicco».

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