Aperta un’inchiesta sul tragico naufragio 

La Procura di Sassari ha aperto un’inchiesta sul caso del naufragio nel Golfo dell’Asinara che ha coinvolto, mercoledì pomeriggio, due giovani sub sassaresi. L’indagine affidata al procuratore Lara Senatore servirà a far luce su molti aspetti oscuri della vicenda. Sotto sequestro la muta indossata da Giovannino Pinna, il pescatore 35enne rinvenuto, giovedì sera in coma ipotermico, sulla battigia di Porchile a Platamona. Ricoverato nell’ospedale civile di Sassari, è stato trasferito dal reparto di sub intensiva alla sezione degenza ordinaria dopo che i medici avevano sciolto la prognosi. Pinna, sottoposto ad un primo interrogatorio dai carabinieri della compagnia di Porto Torres, potrebbe essere sentito nelle prossime ore.

Ieri mattina, Davide Sini, proprietario della barca sparita dalla banchina dei diportisti a Porto Torres, è stato invitato dai carabinieri a visionare alcune foto della muta di tre millimetri che Pinna indossava al momento del rinvenimento, ma non è stato in grado di confermare che si trattasse della stessa custodita nella suo semi cabinato, di cui ha denunciato il furto giovedì scorso. Del cugino 38enne, Davide Calvia non si hanno più notizie ormai da cinque giorni. Le ricerche in mare che ieri hanno visto in azione due motovedette salpate dal porto di Porto Torres e La Maddalena hanno dato esito negativo. Intorno a mezzogiorno era scattato un falso allarme a bordo della Moby Giraglia, il traghetto diretto a Bonifacio appena partito da Santa Teresa di Gallura. Un passeggero aveva dichiarato di aver avvistato un corpo in acqua, un segnale poi smentito dall’intervento delle motovedette della Guardia costiera che hanno perlustrato lo specchio acqueo senza esito. (m.p.)

