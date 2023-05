Aperta un’inchiesta sul maxi gazebo nuziale 

La Procura di Tempio ha aperto un fascicolo sul palco di 50 metri (adattato a maxi gazebo) montato a Cala Finanza per la festa di nozze del principe ereditario di Giordania, Al Hussein. I magistrati si sono mossi nelle ultime ore, anche se l’enorme struttura è stata montata una settimana fa all’interno del perimetro di una villa che guarda al mare, con vista sull’isola di Tavolara. Stando a indiscrezioni, i pm hanno acquisito una relazione della Polizia Locale di Loiri Porto San Paolo, ma ieri sarebbero state svolte altre attività. I magistrati, dopo l’apertura formale di un fascicolo, hanno incaricato un consulente tecnico per accertamenti che sono stati “secretati”, le persone che lavorano sul caso sono state invitate a mantenere il più assoluto riserbo e la ragione è semplice: la struttura dovrà ospitare capi di Stato e reali di mezzo mondo e le sue caratteristiche tecniche, insieme alle modalità del posizionamento, sono riservate. Ma stando a indiscrezioni un problema il super gazebo lo ha e le verifiche in corso hanno una direzione precisa. La questione non è il nullaosta paesaggistico, ma la distanza dalla battigia. Infatti i pm hanno chiesto a investigatori specializzati in materia di verificare il rispetto del Codice della Navigazione e le indagini, sul punto, sono iniziate ieri. Domani potrebbero entrare nel vivo.

