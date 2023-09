Aperta un’inchiesta per omicidio colposo 

L’autopsia sul corpo di Nicoletta Manconi è durata ieri tutta la sera. Solo oggi il medico legale incaricato dalla Procura, lo specialista Matteo Nioi, riferirà al pubblico ministero Gaetano Porcu una prima ipotesi sulle cause del decesso della studentessa universitaria.

A chiedere che venisse fatta luce sulle ragioni della morte della giovane è stata la famiglia che si è rivolta all’avvocata Herika Dessì. La mamma della 24enne, anche lei medico, saputo che la figlia stava male, si è precipitata a Cagliari da Orgosolo, ma è arrivata quando la figlia era ormai già agonizzante. Il pm Porcu ha subito aperto un’inchiesta per omicidio colposo, iscrivendo nel registro degli indagati il medico Sebastiano Patti, in servizio al pronto soccorso del Santissima Trinità, assistito dalla legale Stefania Cossu. Oltre al consulente della Procura all’autopsia ha partecipato anche il medico legale Maria Rita Pittau, nominata dalla famiglia.

La Procura ha chiesto al suo esperto non solo di far luce sulle cause della morte, ma anche di capire se la diagnosi effettuata dai sanitari del pronto soccorso sia stata corretta. La ragazza era stata portata in ambulanza alle 18 di domenica con dolori allo stomaco e vomiti – hanno rivelato i familiari agli inquirenti – dopo la visita le sarebbe stata diagnosticata una gastroenterite e rimandata a casa con una flebo di medicinale. Poi il malore si sarebbe aggravato: inutile la seconda corsa al pronto soccorso del Brotzu.

