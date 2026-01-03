VaiOnline
Sant’Andrea Frius
04 gennaio 2026 alle 00:14

Aperta l’area per il fitness nel Parco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È aperta al pubblico l’area fitness comunale “Fitness Park Frius”, in piazza Aldo Moro: accoglie gratuitamente cittadini di tutte le età che vogliono allenarsi all’aria aperta. Ci sono attrezzature pensate per un allenamento completo. Tra queste ci sono strutture per sollevamento gambe e trazioni, ideali per lavorare su addominali e parte superiore del corpo, una Combi 5 che permette di svolgere numerosi esercizi diversi, dalle trazioni agli addominali, fino agli esercizi di equilibrio. Non mancano le barre push up, utili per flessioni, dips ed esercizi funzionali, oltre a due attrezzi cardio come la City Bike Pro e l’Arm Bike Pro, quest’ultima utilizzabile anche da persone in sedia a rotelle. A completare il percorso c’è anche lo step. Tutte le attrezzature sono dotate di QR Code che permettono di accedere a video tutorial per un utilizzo corretto e sicuro, mentre attraverso l’app Kompan Fit.

