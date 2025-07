Aperta la nuova piazza sul mare 

Ci sarà tempo perché i cagliaritani imparino ad amare piazza degli Arcipelaghi, tre milioni di fondi Ue che hanno cambiato volto a quell’interregno urbano tra Marina Piccola e la Prima fermata. Un lembo di Poetto rimasto fuori dalla riqualificazione del 2016, ma che mai è stato percepito come uno spazio chiave per la città. Proteste particolari non se ne ricordano.

Nessuna cerimonia

Giovedì sera il cantiere di piazza degli Arcipelaghi è stato chiuso, senza clamore: via transenne e protezioni, a esclusione della rete plastificata arancione che ancora ripara, sul lato strada, le nuove piante sistemate nelle aiuole. Le palme invece c’erano già. L’amministrazione di Massimo Zedda, che pure nove anni fa ha consegnato ai cagliaritani un lungomare rimesso a nuovo e senza macchine, quello sì, attesissimo, ha scelto di non fare alcuna inaugurazione. Il Comune si è limitato a pubblicare, sul proprio sito istituzionale, le informazioni sui lavori. Dai materiali utilizzati alla larghezza delle corsie, dedicate a runners e ciclisti.

Reazioni tiepide

Alle quattro e mezzo di ieri pomeriggio, con trentasei gradi di temperatura, non c’era nemmeno “traffico” di bagnanti. Solo in pochissimi hanno attraversato la piazza, frettolosamente, non fosse altro che quello è un passaggio obbligato per raggiungere la spiaggia, una volta parcheggiata l’auto a Marina Piccola. «Mi sarei aspettata la fontana in funzione – scherza Cinzia, 40 anni tra qualche giorno –. Dopo questo cantiere infinito, ci meritavamo tutti di vedere almeno un po’ di zampilli. Di sicuro, è meglio di prima, questo non si discute. Anche se la rete arancione a bordo strada dà l’idea che il cantiere non sia ancora chiuso».

Altri passanti

Carlo e Massimiliano, 37 anni entrambi, uno con il figlio piccolo in braccio, camminano a passo svelto verso la spiaggia. «Carina, sì», dicono, al pari di una famiglia di Sestu, padre e tre ragazzine, che approfitta dell’ombra sotto la pensilina per sistemare le borse del mare, prima del rientro a casa. Neanche Federica, 37 anni, si abbandona a smancerie. «Non passo quasi mai qui perché al mare vado alla Settima, certamente hanno fatto un bel lavoro». Le facce sono perplesse quando si fa accenno alla possibile fermata della metropolitana leggera, in piena piazza. Questi, almeno, erano i piani di Paolo Truzzu, che a fine 2023 ha aperto il cantiere degli Arcipelaghi, mentre Massimo Zedda sembra molto meno convinto dell’arrivo al Poetto su rotaie.

I dettagli

A proposito di numeri e curiosità, le panchine sono in legno e acciaio corten. Non mancano cestini per i rifiuti, pergole e porta bici. L’area pedonale ha «attraversamenti protetti per ipovedenti e non vedenti», spiegano dal Comune. Dove prima c’era il distributore di benzina, gira la pista ciclabile, il prosieguo di quella del lungomare. La pavimentazione, realizzata con autobloccanti, «è arricchita da cordoli in calcestruzzo colorato». C’è pure una corsia carrabile, larga tre metri e ottanta centimetri, «riservata al traffico veicolare controllato e realizzata in conglomerato ecologico drenante, per ridurre la velocità». I pochi mezzi che potranno transitare avranno l’obbligo di rispettare il limite dei trenta chilometri orari. Le erbe aromatiche, dalla salvia al rosmarino, devono ancora crescere su quelle dune di «rilevato sabbioso» appena accennate e che delimitano lo spazio perdonale della piazza, dove scorre la pista per i runners. «Piante autoctone diventeranno la schermatura naturale dal traffico». Nei mesi a venire.

