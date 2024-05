Aperta la comunità integrata per anziani non autosufficienti 

È stata inaugurata la comunità integrata San Giovanni Paolo II, casa di riposo all’avanguardia che potrà accogliere ventidue ospiti. La struttura, realizzata in seguito all’ampliamento della comunità alloggio di via Alessandro Manzoni 11, è ora in grado di dare assistenza agli anziani non autosufficienti e più in generale a tutte le persone che necessitano di cure costanti. Dopo il taglio del nastro da parte della sindaca Paola Casula e la benedizione dell’edificio impartita dal parroco don Gianmarco Lorrai, si è tenuta una piccola conferenza di presentazione dei servizi offerti dalla cooperativa sociale Lago e Nuraghe, incaricata della gestione per i prossimi nove anni (l’appalto scade nel 2033). «La possibilità di ospitare nello stesso moderno edificio gli anziani autosufficienti e non è particolarmente importante per la qualità della vita degli ospiti, i quali non sarebbero costretti a dimissioni nell’eventualità di un peggioramento delle loro condizioni di salute», ha spiegato Alessio Setti, direttore di Lago e Nuraghe. La casa residenziale sarà inoltre una struttura aperta, con servizi innovativi a disposizione dell’intera comunità. L’assessora alla Sanità Erica Arriu ha illustrato il progetto Sportello della salute mentre l’educatrice Carolina Speciale ha approfondito il metodo Montessori applicato in età avanzata per restituire autonomia e dignità ai pazienti e migliorare la vita nella terza età. (sev. sir.)

