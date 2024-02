Aperta da appena quattro giorni, richiude la scuola di via Stoccolma 

La gioia per la riapertura della scuola è durata appena quattro giorni: la primaria di via Stoccolma da oggi richiude, questa volta per derattizzazione. Bambini a casa per più di una settimana: se non ci saranno intoppi, le lezioni riprenderanno lunedì 4 marzo. Le famiglie di alunne e alunni delle elementari inizialmente, quando sono circolate le prime voci, hanno pensato a uno scherzo di cattivo gusto. Poi la realtà, dal sapore di beffa: la pubblicazione dell’ordinanza a firma del sindaco Paolo Truzzu ha trasformato l’incredulità in rabbia. Non è escluso che vengano anche organizzate delle manifestazioni di protesta. «Perché riaprire per richiudere dopo quattro giorni? Non era meglio effettuare i controlli sull’eventuale presenza di topi e svolgere la derattizzazione prima di far rientrare gli studenti? Assurdo: i bambini perdono lezioni e le famiglie devono subire disagi e problemi».

Secondo l’ordinanza, ieri la dirigente Maria Marcella Vacca ha inviato la richiesta di chiusura per la necessità di un intervento di derattizzazione. E la Pro Service ha comunicato che avrebbe potuto svolgere le operazioni dal 23 febbraio (oggi) fino al primo marzo compreso, istituendo il divieto di presenza di persone e animali. Dunque cancelli chiusi a distanza di quattro giorni dalla festa per la riapertura dell’edificio: alunne e alunni della scuola elementare da settembre erano ospiti della scuola Italo Stagno a Is Mirrionis. Un trasloco per riqualificare lo stabile ritenuto a rischio crolli, dopo la chiusura nel marzo 2022. Gli interventi sono terminati parzialmente: i locali della mensa, la palestra e buona parte dell’edificio e del giardino sono ancora inutilizzabili perché i lavori sono in corso. E nella zona chiusa c’è una voragine enorme. Proprio da lì potrebbero essere arrivati i topi la cui presenza è stata notata nella parte appena riaperta. (m. v.)

