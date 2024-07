Aperitivo con assalto dei piccioni 

In piazza Yenne la conta dei bicchieri rotti si fa ogni sera. Ma la colpa non è dei clienti maldestri, bensì dei piccioni affamati che si avventano sui tavolini all'aperto in cerca di cibo. Non appena un cliente paga il conto e si alza, i camerieri devono essere fulminei a sparecchiare, altrimenti dopo pochi secondi scatta l’assalto in massa agli avanzi. In stile Barone Rosso. Patatine, salatini, tramezzini e pizzette sfoglia fanno gola ai volatili di città, cornacchie incluse, che sono sempre più coraggiosi, al punto da arrivare a beccare direttamente dai piatti, incuranti della presenza di persone sedute a pochi centimetri da loro.

Aperitivo con assalto

L’orario più critico è quello dell’aperitivo serale, tra le 18 e le 20, ma i raid aerei dei piccioni si registrano ormai a tutte le ore, da colazione a cena. Dopo il tramonto, fortunatamente, se ne vanno a dormire. In compenso compaiono i gabbiani, meno numerosi ma più aggressivi, capaci di sollevare i coperchi non bloccati dei mastelli dell’umido per rovistarci dentro con il loro robusto becco.

Cagliari come Venezia? Non ancora, ma ci siamo quasi. La sensazione, infatti, è che quest’anno i piccioni siano davvero tantissimi. Un’invasione con quotidiane scene alla Fantozzi o, peggio, alla Hitchcock. Un fenomeno in grado di rovinare, se non impedire, il gusto di uno Spritz o di un caffè all'aperto. E a lamentarsi sono un po’ tutti, cagliaritani e turisti.

I gestori

Fino ad un anno fa, in piazza Yenne c’era un’anziana che dava loro da mangiare. Da quando è venuta a mancare, i volatili sono disperati e si avventurano tra sedie e tavoli, zampettando tra le gambe dei clienti. «In effetti ce ne sono di più», conferma Michela Ghiani, 46 anni, titolare dello storico Bar Centrale, «in piazza, tra l’altro, hanno tolto la fontanella, per cui i piccioni assaltano le ciotole d’acqua posizionate per terra a beneficio dei cagnolini. Ci entrano dentro e si fanno pure il bagno. Salgono sui tavoli e rovesciano i bicchieri, per questo dobbiamo essere veloci a sparecchiare. Tuttavia i veri problemi sono altri, ad esempio gli sbandati che circolano indisturbati e ci rubano zuccheriere e mance».

Piccioni scatenati anche in piazza Costituzione. «Dobbiamo sparecchiare a velocità supersonica», sorride Luca Dessì, 57 anni, patron dell’osteria Civico Zero, «dopodiché ci tocca sanificare più volte i tavoli. La colpa è anche dei turisti che danno loro da mangiare». Il disagio maggiore è peraltro rappresentato dai gabbiani, grandi e temibili. «Uno è un habitué, viene a trovarci ogni giorno, lo chiamiamo Gustavo».

Per Alessandro Olisterno, proprietario del Maverick di via Baylle, quello dei piccioni è invece un falso problema. «Si trova sempre un motivo per lamentarsi, la realtà è che i piccioni ci sono sempre stati», commenta, «se sono aumentati, magari è perché la nostra città è più sporca».