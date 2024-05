“Aperitivi nel parco” all’Orto dei cappuccini: oggi letture, musica e conversazioni poetiche 

Da “Racconti nel parco” a “Aperitivi nel parco”. Dopo l’esperienza del 2023 che ha coniugato la cultura col vivere gli spazi verdi della città e che ha coinvolto decine di autrici e autori e centinaia di cittadini, inizia una nuova rassegna letteraria, per valorizzare, ancora una volta, scrittrici e scrittori sardi che con le loro opere trasmettono importanti messaggi sociali, in un luogo accogliente come l'Orto dei cappuccini.

Oggi alle 18 nello spazio di viale Merello 59 le protagoniste saranno le autrici di “Conversazioni poetiche”, Mary Ibba, Gigliola Cuccu, Gabriella Zedda e Antonietta Angela Bianco. Dialogherà con loro Marinella Canu, presidente dell'Associazione luna e sole odv. Letture di Susanna Rosa e Maria Antonietta Pani e accompagnamento musicale, con lhandpan, di Anna Pau. «Il nostro intento è sempre stato quello di portare la cultura in spazi nuovi e renderla fruibile a un pubblico più ampio valorizzando, nel contempo aree verdi e spazi riqualificati», spiega Enrica Fois, che ha inventato e continua a curare la rassegna. «Per noi la cultura deve essere portata in ogni angolo della città, assieme ai tanti autori che meritano di diffondere le loro opere».

“Aperitivi nel parco” è realizzata collaborazione con Mondadori Bookstore (via Roma) e col contributo della Regione. «Voglio ringraziare il Comune per la concessione dell'Orto dei cappuccini», conclude Fois.

La rassegna è in programma tutti i mercoledì con altri autori.

