Aperitivi e pranzo: fanno festa anche i chioschi 

Chi non si avventura in mare, trova posto seduto ai tavolini dei chioschi.

All’ora di pranzo in tutti i chioschi della Prima Fermata solo posti in piedi. «Tutto pieno», dice un cameriere. «Bisogna aspettare il secondo turno». Alle Palmette, già prima dell’orario “ufficiale” di pranzo trovare un tavolo è impossibile. «All’interno vi posso mettere in lista d’attesa, ma prima delle 14.30 è comunque difficile». Insomma bisogna avere fortuna per trovare un posto disponibile. Quella che ha avuto una famiglia di sette persone. «In realtà noi avevamo prenotato prima di Natale», dice Giuseppe. «Dopo aver visto le previsioni, che per Santo Stefano davano una bella giornata di sole, fredda sì ma col sole, eccoci qui a mangiare crostacei», aggiunge.

Alle 15, però, ci sono ancora tante persone che aspettano il turno per sedersi, inforchettare e godersi le prove generali di un Poetto d’inverno che, anche la prossima stagione, si annuncia straordinario. E dunque l’immagine di ieri è questa: in spiaggia giovani e meno giovani in ogni angolo disponibile, famiglie e bambini dappertutto. ( ma. mad. )

