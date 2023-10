Aperitivi e musica: «Puntiamo sui giovani» 

Non più una città dormitorio, con i giovani in fuga verso Cagliari e Quartu per trascorrere una serata fuori casa. Anche i locali di Selargius si adeguano ai tempi puntando sugli aperitivi e - alcuni - sulla musica dal vivo, aperti finalmente anche la sera sino a tardi.

La cantina storica

A fare da apripista cinque anni fa è stato Nicola Meloni, selargino d’origine, che ha rilevato una parte di quella che un tempo era la cantina storica di famiglia all’ingresso della città per trasformarla in un locale di tendenza, a immagine e somiglianza dei pub visti in giro per il Mondo: il Godiva bistrot di via Gallus. «Sono fuggito da Selargius negli anni in cui dilagava la droga, ho viaggiato tanto, maturato esperienze lavorative altrove», racconta, «e alla fine ho portato nella mia città un nuovo modello di intrattenimento e di sano divertimento». Quasi una scommessa in una cittadina dove sino a pochi anni fa esistevano solo dei bar, e trovare un locale aperto dopo cena con la possibilità di bere un cocktail era quasi un’utopia. «Credo di essere riuscito nell’impresa, sempre con una clientela educata e rispettosa: sono soddisfatto anche di questo». Non solo aperitivi e business lunch: il locale di via Gallus ospita spesso iniziative culturali trasformandosi in una sorta di salotto letterario.

La collaborazione

Da due anni c’è anche l’Hibiscus di via Trieste, aperto a due passi dal Municipio da due ragazzi di Decimomannu, Riccardo Littera e Simone Corbia. «Cerchiamo di dare il nostro contributo per rendere più viva la città», dicono. Il loro locale è frequentato ogni giorno da decine di giovani, selargini e non. «Certe sere sembrano quasi non bastare i tavolini», aggiungono sottolineando la collaborazione con il Comune: «ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare bene, prima concedendoci l’uso della piazzetta che abbiamo valorizzato con sedie e tavolini, poi installando anche le strisce pedonali rialzate per rendere più sicura la zona. Oltre ad averci dato la possibilità di fare musica dal vivo». Movida, ma non solo: nel locale ci lavorano diversi giovani. «La maggior parte sono di Selargius», fanno notare i titolari di Hibiscus. Anche Ego di via Gallus si sta adattando alla moda degli aperitivi, così come Zest di via Trieste che ha prolungato l’orario di apertura sino alle 22.

La trasformazione

Stessa tendenza all’Evoque di via Istria, aperto da undici anni, e da qualche giorno con una nuova veste, più moderna e adatta a ospitare i clienti anche la sera. «Abbiamo ristrutturato il locale proprio in funzione di questo», spiega il titolare Nicola Cabras. «Per anni siamo stati punto di riferimento per le colazioni, c’era la possibilità di un aperitivo veloce la sera, ma chiudendo alle 21 ci siamo resi conto che non veniva soddisfatta la richiesta di molti clienti che avrebbero voluto trattenersi oltre orario». Da poco più di una settimana il locale rimane aperto sino a mezzanotte, con la possibilità di gustare aperitivi, bistecche e cheeseburger. Puntando su una concorrenza leale: «Ben venga se altre attività lavorano come noi la sera, più siamo e più si riesce a far crescere Selargius», dice Cabras.

