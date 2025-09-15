Aouani, maratoneta di bronzo 

La quarta, prestigiosa medaglia italiana, l’ennesimo, prestigiosissimo record del mondo nel salto con l’asta. Sono Iliass Aouani e Mondo Duplantis i protagonisti della terza giornata dei Mondiali di atletica leggera a Tokyo.

Bronzo di Milano

Nella maratona maschile, conclusa con una volata a tre, Iliass Aouani si prende il bronzo con il tempo di 2h09’53”, perdendo 5” nell’ingresso in pista dai due compagni di fuga. Vince al fotofinish il tanzaniano Alphonce Simbu che rimonta negli ultimi tre metri il tedesco Amanal Petros e gli soffia l’oro in 2h09’48”. «È uno di quei momenti che si sognano per tutta la vita»: gioisce l’ingegnere nato in Marocco e trasferitosi a Milano a dua anni. «Sono stato folle da sognare in grande. Una medaglia che mi rende orgoglioso ma non appaga la mia fame. Sono grato per chi ha creduto in me, felice di alzare il tricolore e di aver reso felici tante persone: la mia famiglia, il coach Massimo Magnani e tutto lo staff che mi segue». Bravo anche Yohanes Chiappinelli, sesto in 2h10’15”. Per l’Italia quella di Aouani è la quinta medaglia nella specialità dei 42,195 km nella storia dei Mondiali.

Verso il cielo

Se Aouani è un protagonista in chiave italiana, in senso assoluto non può che essere la giornata di Armand Duplantis. Lo svedese non si limita a vincere l’oro nel salto con l'asta ma, con l'iconica misura di 6,30, ritocca per la 14ª volta il primato mondiale della disciplina che gli appartiene dal 2020, quando lo strappò al francese Renaud Lavillenie superando i 6,17. «Sono così felice, non riesco a spiegarlo con le parole», ha commentato. «Nelle ultime due settimane mi sono davvero divertito a Tokyo. Mi sono goduto tutto, ogni istante. Sentivo che l'unico modo per lasciare il Giappone era migliorare il primato del mondo. Mi sono sentito davvero bene per tutto il giorno. Sapevo di avere il record dentro di me». Il 25enne svedese precede il greco Emmanouil Karalis, medaglia d'argento con 6,00 metri e l'australiano Kurtis Marschall, bronzo con 5,95.

Furlani c’è

Tra gli italiani di scena ieri, erano particolarmente attesi Mattia Furlani e Lorenzo Simonelli. Il lunghista si é qualificato alla finale con la misura di 8,07 metri ottenuta al primo tentativo. Poi due salti meno buoni ma, anche senza la misura richiesta di 8,15, il nono posto che vale l’opportunità, domani dalle 13.49, di concorrere per le medaglie contro una concorrenza molto qualificata.

Gli altri italiani

Ha ottenuto l'accesso (ma in questi caso alla semifinale di oggi alle 13.40) Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli: il campione europeo, senza strafare, ha chiuso terzo e soddisfatto nella propria batteria con il tempo di 13”25. «Non pensavo si sarebbe corso così veloce già al primo turno», ha detto alla Rai. Brilla anche Roberta Bruni, che accede alla finale dell’asta femminile con 4,60: e dire che tre mesi fa si era fratturata l’osso sacro. Bravissime le tre azzurre nei 400hs, tutte promosse in semifinale: Alice Muraro con il personale di 54”36 (seconda italiana di sempre), Ayomide Folorunso in 54”67 e Rebecca Sartori in 55”11. Entra in finale (dopo un ricorso per essere stato danmneggiato) Federico Riva nei 1500. Nell’unica finale di ieri, settimo posto per Sara Fantini: la campionessa centra con 73,06 il proprio season best. Tra le gare di oggi, alle 13,35, la finale dell’alto maschile con Matteo Sioli.

RIPRODUZIONE RISERVATA