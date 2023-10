Aortas Apertas: esperti e associazioni a confronto sull’oncologia 

Già da alcuni anni l’Iniziativa “Aortas Apertas” rappresenta un prezioso supporto nella prevenzione dei cittadini sardi dal diabete, aneurismi, tumori alla mammella, disfunzioni tiroidee e non solo.

Domani si replica a Desulo, con il dibattito “Sopravvivenza in oncologia: come risultato terapeutico e il suo significato spirituale”. Fortemente voluto dall’amministrazione comunale, in collaborazione col dipartimento di chirurgia vascolare del Brotzu, vede tra i promotori anche le sezioni Avis e Lilt e l’Associazione dei volontari di soccorso la Solidarietà.

Si comincia alle 9, nei locali delle scuole medie, con gli interventi di Antonio Macciò (ordinario di Ginecologia e ostetricia dell’Università di Cagliari), della psicoterapeuta del Brotzu, Manuela Giglio, di amministratori del territorio e rappresentanti delle associazioni locali.«Un’importante evento a supporto alla popolazione – dichiara il sindaco di Desulo, Gian Cristian Melis – l’occasione per approfondire un tema attuale. Proseguiremo con questa e altre iniziative a supporto della salute di tutti». Soddisfatto l’ideatore Giorgio Garau, capo segreteria della chirurgia vascolare del Brotzu: «Felici di tornare a Desulo, con cui abbiamo sempre collaborato». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA