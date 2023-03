Aorta recisa per errore: muore a 10 mesi 

TORINO. Un errore gravissimo in sala operatoria che è costato la vita a un bimbo di soli dieci mesi. E ora su questo dramma la procura di Torino si appresta a tirare le somme e a chiedere alcuni rinvii a giudizio per omicidio colposo. Non ci sono dubbi su quanto accadde il 15 aprile 2021 nell'ospedale infantile Regina Margherita: il piccino doveva essere sottoposto a una lobectomia polmonare per correggere una malformazione congenita, ma il chirurgo sbagliò e, anziché un vaso sanguigno, recise l'aorta.

Impossibile rimediare

L'operazione successiva, compiuta in una situazione di emergenza, si rivelò inutile. L'errore è stato definito «marchiano» dagli inquirenti. Più complessa si profila l'attribuzione delle responsabilità. All'inizio gli indagati erano nove, ma dopo gli approfondimenti medico-legali, svolti con la formula dell'incidente probatorio, la procura ha mandato l'avviso di chiusura indagini solo a tre persone: il chirurgo, un anestesista e il direttore della struttura di chirurgia pediatrica dell'ospedale.

Ma è ancora possibile che il quadro cambi. «Sono convinta - dice l'avvocata Monica Muci, difensore del chirurgo - che, anche a fronte dell'errore, la nostra colpa debba essere ridimensionata». La linea difensiva è che il medico, pur stimato nell'ambiente, non è specializzato in chirurgia toracica infantile. Era in sala operatoria perché inserito nell'équipe in qualità di esterno.

Il ruolo del primario