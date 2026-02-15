anzio sconfitta in trasferta e sorpassata la cos sorride e saluta la zona playout 

Anzio 0

Cos 2

Anzio (4-4-2) : Stancampiano, Di Razza, Busti, Noce, Gesmundo (18’ st Bordin), Bencivenga (17’ st Mancini), Corelli (1’ st Jefferson), Pirani, Salvador (18’ st Corradini), Laribi, Carnevale. In panchina Ciotti, De Rocchis, Napoleoni, Cascone, Rosania. Allenatore Alhassan Masahudu.

Costa Orientale Sarda (4-1-4-1) : Cutrona, Anedda (35’ st Zaino), Castineira (31’ st Sacko), Demarcus (20’ st Rossi), Demontis, Dessena (43’ st Mabiala), Feola, Galliani, Intinacelli (39’ st Soilihi), Murgia, Spanu. In panchina Loddo, Marsilii, Prieto, , Cogotti. Allenatore Nicola Ruggeri (Francesco Loi squalificato).

Arbitro : Davide Ammannati di Firenze.

Reti : pt 22’ Demarcus; st 36’ Dessena.

Note : ammonito Murgia; angoli 5-3 pe l’Anzio; recupero 1’ pt e 6’ st.

Pontinia. Allo stadio Riccardo Caporuscio di Pontinia una grande Costa Orientale Sarda batte e supera in classifica l’Anzio. Le reti di Demarcus e Dessena consentono ai gialloblù di uscire dalla zona playout.

Dopo la consueta fase di studio la Cos prende l’iniziativa e al 22’ passa meritatamente in vantaggio con Demarcus. Al 33’ Spanu serve sulla sinistra Castineira, che entra in area e calcia da posizione defilata: Stancampiano respinge. Al 38’ traversone dal vertice sinistro di Castineira e Demarcus, smarcato sul secondo palo, colpisce di testa senza inquadrare lo specchio. Al 39’ diagonale rasoterra di Laribi, Cutrona si distende e devia in angolo.

Nella ripresa al 6’ il neoentrato Jefferson calcia dal limite, Cutrona si tuffa alla sua sinistra e respinge. Un minuto dopo imbeccata di Intinacelli per Demarcus che, solo davanti a Stancampiano, conclude alto. Al 36’ grave errore di Stancampiano che, fuori dall’area, consegna la palla a Dessena: il centrocampista con un preciso pallonetto da circa 25 metri raddoppia. Al 38’ conclusione di Bordin sul primo palo, Cutrona vola e devia in angolo. Sul corner Di Razza colpisce la traversa. Al 45’ Jefferson, ben servito da Corradini, calcia sopra la traversa.

